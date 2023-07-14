"الكهرباء" تنفذ مشروعا لطاقة الرياح في غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات

إنجاز جديد في صعيد مصر

تستعد هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA لإضافة أحدي المشروعات الجديدة إلي قائمة مشروعات الطاقة النظيفة من طاقة الرياح التي ينفذها القطاع الخاص بعد أن شرع التحالف الدولي المكون من الشركات المحلية الإقليمة وهي "Infinity Power Holding B.V" و"Abu Dhabi Future Energy Company" و"Hassan Allam Utilities B.V" إجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجياوات، في موقع المشروع في غرب محافظة سوهاج في جنوب مصر.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في غزو جنوب مصر للمرة الأولى بمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، بعد أن كان من المتعارف عليه أن الجنوب المصري يمتاز فقط بأكبر عدد ساعات سطوع شمسي على مستوي العالم، دون الأخذ في الأعتبار أنه يمتاز أيضًا بأكبر سرعة رياح على المستوى الدولي.

وبحسب هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA يعد مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح الذي يشرع تحالف "إنفينتي" و"أبوظبي" و"حسن علام" تنفيذه هو الأكبرعلى مستوى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية، خاصة في فئة المشروعات التي تقوم على تنفيذها شركات أو تحالفات بتمويل القطاع الخاص.

يذكر أنه في 6 يونيو 2023 وقع تحالف وهي "Infinity Power Holding B.V" و"Abu Dhabi Future Energy Company" و"Hassan Allam Utilities B.V" بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة علي ملحق موقع مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

كما تضمن ملحق موقع المشروع على إحداثيات أرض مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات مع تحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، شركة حسن علام يوتيليتيز P.V، شركة انفينيتي باور هولدينج P.V)، والتي بموجبها سوف يبدأ التحالف في عمل الدراسات الخاصة بتأهيل الموقع في غرب سوهاج.