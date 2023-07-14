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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"فضائل الاستغفار".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة علي 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وحددت وزارة الأوقاف عناوين موضوعات خطب شهر يوليو، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م، عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م: فضائل الاستغفار.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

فضائل الاستغفار وزارة الأوقاف الأوقاف عناية الإسلام بالنشء

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