"الراية خضرا".. توافد كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية والإشغال 80%

شهدت شواطئ الإسكندرية، مع صباح اليوم الجمعة، توافدًا كبيرًا من المواطنين على الشواطئ من أهالي المدينة والمصطافين من خلال رحلات اليوم الواحد، حيث تخطت نسبة الإشغال في بعض الشواطئ قبل الثامنة صباحًا 80%.

- رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي



وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلي أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت بالكامل الرايات الخضراء، بينما اختلف لون الرايات فى شواطئ القطاع الغربي والعجمي حسب حالة البحر، وتوافد الرواد والمصطافون على شواطئ الإسكندرية، حيث بلغت نسبة أشغال بعض الشواطئ قبل الثامنة صباحا 80%.

وأوضحت أن شاطئ سيدي بشر حقق نسبة إشغال 70%، وإدوار خراط 60%، وميرامار الأوسط 80%، ميرامار الشرقي 80%، مع زيادة نسبة الإشغال بحلول فترة الظهيرة، لافتة إلي أن المتابعة مستمرة منذ الصباح من قبل مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتحقيق الانضباط.

- استقبال الشكاوى من المواطنين



وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490-01289252668

01119555946-01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103-01010453583

01225267276-01203686234

أرقام شكاوى النخيل

01220030103-01203986324

01220346657-01288676016

أو علي موقع الإدارة الرسمي

www.catr.gov.eg

- شواطئ الإسكندرية

الجدير بالذكر أن عدد شواطئ الإسكندرية التابعة لإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 65 شاطئًا، وتستقبل المصطافين والزائرين، من خلال فئات متنوعة في الأسعار الشواطئ.

تنقسم بين: (مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية)، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تمامًا، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10جنيهات للفرد، و22 شاطئًا مميزًا برسم دخول 15جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، جميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

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