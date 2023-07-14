فيوتشر يسعى للفوز على البنك الأهلي والوصول للمركز الثالث في جدول الدوري

يستضيف البنك الأهلي فريق فيوتشر في الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و13 هزيمة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع 11 نقطة من آخر ست مباريات، بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة والهزيمة أمام الأهلي وضمن بقائه بشكل رسمي ويخوض مباراة اليوم لتحسين مركزه .

- قائمة لاعبي البنك الأهلي

واختار القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وسعيدو سيمبوري وأحمد ياسين ومحمود الجزار وأمير مدحت وخالد مصطفي ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاقو يعقوب و محمد فتحي وأحمد سعيد وحمدي علاء ومحمود سيد وفراس بن عايفية وموسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وكريم بامبو وباسم مرسي.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 15 انتصارا و13 تعادلا وخمس هزائم وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا، وجمع أربع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز والمصري والزمالك.

ويسعى فيوتشر للفوز والوصول للنقطة 61 وإنهاء الدوري في المركز الثالث، إذا تعثر الزمالك أمام فاركو يوم الأحد المقبل، ويفتقد الفريق جهود مدافعه علي الفيل بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك.

وطالب علي ماهر لاعبيه بالفوز والتمسك بالأمل في احتلال المركز الثالث، الذي يعتبر إنجازا للفريق في موسمه الثاني بدوري الكبار.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده محمود عبد السميع، وعلاء عبد الباسط، ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمود عباس قابيل حكم فيديو، وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.