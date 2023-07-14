ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يسعى للفوز على البنك الأهلي والوصول للمركز الثالث في جدول الدوري

فيوتشر خسرمباراته
فيوتشر خسرمباراته الأخيرة أمام الزمالك

يستضيف البنك الأهلي فريق فيوتشر في الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و13 هزيمة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع 11 نقطة من آخر ست مباريات، بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة والهزيمة أمام الأهلي وضمن بقائه بشكل رسمي ويخوض مباراة اليوم لتحسين مركزه .

- قائمة لاعبي البنك الأهلي 

 واختار القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وسعيدو سيمبوري وأحمد ياسين ومحمود الجزار وأمير مدحت  وخالد مصطفي ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاقو يعقوب و محمد فتحي وأحمد سعيد وحمدي علاء ومحمود سيد وفراس بن عايفية وموسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وكريم بامبو  وباسم مرسي.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 15 انتصارا و13 تعادلا وخمس هزائم وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا، وجمع أربع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز والمصري والزمالك. 

ويسعى فيوتشر للفوز والوصول للنقطة 61 وإنهاء الدوري في المركز الثالث، إذا تعثر الزمالك أمام فاركو يوم الأحد المقبل، ويفتقد الفريق جهود مدافعه علي الفيل بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك. 

 وطالب علي ماهر لاعبيه بالفوز والتمسك بالأمل في احتلال المركز الثالث، الذي يعتبر إنجازا للفريق في موسمه الثاني بدوري الكبار.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده محمود عبد السميع، وعلاء عبد الباسط، ومعهم محمود وفا  حكما رابعا ومحمود عباس قابيل حكم فيديو، وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي فريق فيوتشر القبرصي بابافاسيليو علي ماهر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

"تعليم مطروح": 260 درجة فى "الإعدادية" للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى