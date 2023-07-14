أكون أو لا أكون.. شعار مباراة أسوان والداخلية

تحت شعار أكون أو لا أكون يلتقي فريقا أسوان والداخلية في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد أسوان، في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير لمسابقة الدوري الممتاز.

أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و16 هزيمة، وسجل 29 هدفًا، ودخل مرماه 41 هدفًا، وجمع نقطتين فقط من آخر ست مباريات بالتعادل مع المقاولون والإسماعيلي، والهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش، ويسعى للفوز الذي يعني بقاءه في دوري الأضواء، لأنه سيرفع رصيده إلى 36 نقطة وحتى لو فازغزل المحلة على حرس الحدود وتساوى مع أسوان في رصيد 36 نقطة سيتم الاحتكام لفارق الأهداف نظرًا لتعادل الفريقين في مجموعة مباراتيهما معًا، حيث فاز غزل المحلة 1- صفر في الدور الأول، وفاز أسوان 2-1 في الدور الثاني، وسيكون فارق الأهداف لصالح أسوان، ونفس الوضع إذا تعادل أسوان مع الداخلية، وغزل المحلة مع حرس الحدود، أما إذا خسر أسوان أمام الداخلية فيسعود للقسم الثاني، ويهبط الفريق الأسواني أيضًا في حالة تعادله مع الداخلية وفوز غزل المحلة على حرس الحدود.

أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان اختار 25 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: عمرو حسام وخالد وليد وإسلام جمال ومحمد عطوة وأحمد كاستيلو وأحمد بلية وأحمد دحروج ومحمد مصطفى ميدو وعلي فتحي و رافائيل أياجوا وصابر الشيمي وعماد فتحي وبلال السيد ومصطفى عناني ومصطفى عبدالرسول وأمين محمد وحسام عرفات وأحمد خالد ومحمد المرسي ومحمد ناجي جدو ومحمد حمدى زكي وعمر سعودي وديلسون كاموني وعبدالعزيز موسى وطلبة محمد.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة علاء عبدالعال المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلًا و13 هزيمة وسجل 28 هدفًا، دخل مرماه 41 هدفًا، ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 35، وتعثر غزل المحلة أمام حرس الحدود ليبقى في دوري الأضواء والشهرة.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده أحمد توفيق وعمر فتحي ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.