مبادرة “عربية الحواديت” تصل المنوفية لتدريب الأطفال على القراءة والكتابة

يقوم الكاتب هيثم السيد، صاحب مبادرة “عربية الحواديت” بإقامة فعاليات المبادرة في قرية ميت موسى بالمنوفية، حيث يستهدف حوالي ألف طفل مقسمين إلى فئات من سن ثمانية أعوام لسن أربعة عشر عاما، يقوم بتدريب في ورش عمل مقسمة على شهرين على كل من القراءة والكتابة الإبداعية والرسم والنحت والموسيقى والغناء، كما سيقيم تفاعلا مباشرا بينهم وبين عدد من الكتاب والفنانين.

تتم المبادرة بدعوة من الناقد والشاعر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقا، وأهالي القرية متمثلة في مجموعة صناع الخير الذين يقومون باستضافة ومساعدة فريق العمل، حيث إن المشاركة بالفعاليات مجانية تماما وتطوعية.

يذكر أن هيثم السيد، قد بدأ مبادرته من عام 2015 حيث قام خلالها بتوزيع أكثر من خمسين ألف نسخة كتاب على أطفال القرى كما قام بالعديد من الفعاليات خلالها، وقد كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب عام 2020 على هذه المبادرة التي تستهدف تنمية وعي أطفال القرى في المقام الأول.

وقال هيثم السيد: "هناك بدأت مشروع جديد ممتد لمدة شهرين متواصلين باستهدف من خلاله 1000 طفل ما بين أعمار 8 - 14 سنة مقسمين لفئات عمرية، مستهدف العدد ده لقراءة و حكي وتحليل 20 كتاب لمؤلفين وكتاب مختلفين وجنب القراءة التحليلية والحكي هتتعمل ورش لرسوم كتب الأطفال وتدريبات على الكتابة الإبداعية وتدريبات على الحكي".

وأضاف: "بعد الشهرين سيكون هناك تواصل مباشر بين الكتاب والرسامين الذين كتبوا ورسموا الكتب التي تمت قراءتها من جهة وبين الولاد من جهة ثانية، عشان الكتاب والرسامين يسمعوا الولاد ويفتحوا قنوات تواصل بينهم ونقيس لأي مدى القراءات اللي حصلت أثرت في الولاد".

تأتي المبادرة في إطار رفع والوعي، ونشر المعرفة، واكتشاف المواهب من الأطفال.