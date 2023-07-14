"رقصات مرحة لبغال البلدية" على طاولة المركز الدولى للكتاب.. غدا

"رقصات مرحة لبغال البلدية"، عنوان أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، والتي تعقد في الخامسة والنصف من مساء غد السبت، وذلك في رحاب المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

يجتمع فريق المناقشة، لمناقشة المجموعة القصصية "رقصات مرحة لبغال البلدية"، للكاتب محمد حافظ رجب، وذلك ضمن فعاليات الفريق في تناول ومناقشة الأعمال السردية الروائية والقصصية، يناقش المجموعة أعضاء فريق المناقشة، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

والكاتب محمد حافظ رجب، من رواد التجديد في فن القصة القصيرة، وواحد من أبرز المجددين في السرد القصصي الغرائبي والعجائبي. ومن أبرز مؤلفاته مجموعات: "مخلوقات براد الشاي المغلي، عشق كوب عصير الجوافة، غرباء، رقصات مرحة لبغال البلدية"، وغيرها.

وكانت المجموعة القصصية "رقصات مرحة لبغال البلدية"، للقاص الكاتب الراحل محمد حافظ رجب، قد صدرت لأول مرة عام 1999، ومن القصة التي تحمل عنوان المجموعة نقرأ: "هو رجل تصدع كل شئ حوله، هو الآخر تصدع، يلازم طاقته المفتوحة، منذ سنوات لا يعرف عددها ــ آناء الليل والنهار ــ بلا نوم بلا طعام، يسند جداره الموشك على السقوط، داخل جدران الطاقة، كل لا تتبعثر أحجاره، صار بعضًا منه، يتأمل ما يدور حوله في غيبوبة الحجر.

قالت له الجدة وقد مزقها القلق: حسب المقام، حسب الفلوس، يحصل قيام، يحصل فلوس، ظل جزءا من الجدار الموشك على الإنهيار.

عيناه تفران منه، تقفزان إلى أسفل، تتدحرجان فوق تراب الصفا، ها هو الحاج "أمين" يجلس في دكان البقالة الفقير بعد حروجه من الخدمة، صلعته مضية، جاذبة أسراب الذباب والناموس إليها، خروفان مستكينان بجواره، هو ثالثهما، صندوق البرسيم بينهم، كان حوذيا لعربة قمامة، يجرها بغل البلدية، دقق النظر فيه، تمطي الحاج بداخله، تدحرجت بعض الحجارة، من هيكلهو أسرع يفك البغل عن العربة".