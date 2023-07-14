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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب الصين بالأمم المتحدة يحذر من الإساءة للمصحف الشريف

تشانج جون
تشانج جون

ندد مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا، السفير تشانج جون، بالإساءة للمصحف الشريف، معلنا إدانة بلاده لتكرار وقوع مثل هذا الحادث الفج.

جاء ذلك خلال كلمة “جون”  في الدورة الـ53 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد شيوي أن الجانب الصيني يدعو دائمًا إلى الاحترام المتبادل والتسامح والاستفادة المتبادلة بين الحضارات المختلفة، مشددا على الرفض القاطع لـ"الإسلاموفوبيا"، بكل أشكالها.

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن الحضارة الإسلامية قدمت مساهمة مهمة للحضارة العالمية، لذا يجب أن يكون الإيمان والمشاعر الدينية للمسلمين موضع الاحترام، ولا يجوز أن يكون ما يسمى بـ"حرية التعبير" حجة للتحريض على الصراعات الحضارية وصنع المجابهة بين الحضارات.

وأشار مندوب الصين إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، داعيًا إلى الالتزام بالمساواة والاستفادة المتبادلة والحوار والتسامح بين الحضارات، وتجاوز الفوارق والصراعات والتفوقات الحضارية عبر التواصل والتنافع والتسامح بين الحضارات، مع الأمل والثقة بأن هذه المناقشة الطارئة والحوارات والمناقشات المتخصصة التي ستجري لاحقًا تسهم في دفع بعض الدول إلى إظهار الإرادة السياسية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة القضايا العميقة الجذور التي أدت إلى الكبرياء والتمييز وكراهية الأجانب، وزيادة التفهم والاحترام للديانات والحضارات المختلفة، والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

اسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا الامم المتحدة الأمم المتحدة بجنيف الحضارة الإسلامية الدبلوماسي الصيني مجلس حقوق الإنسان

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