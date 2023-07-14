أوسوريو: أخطأت فى تشكيل القمة.. وهذا سر انفعالى على مدافع الأهلى

أكد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحمله مسؤولية خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أعتذر لجماهير الزمالك على هذه الخسارة، وأتحمل المسؤولية كاملة فقد أخطأت في اختيار تشكيل المباراة".

وأضاف: "الأهلي فريق رائع ومميز ويجيد التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز".

وتابع: "تعرضنا للسيناريو الأسوأ على الإطلاق باستقبال هدف مبكر، والأهلي لعب بشمل مباشر على المرمي وتمكن من مباغتتنا مبكرًا".

واستمر: "الأهلي استغل سرعات لاعبيه في التحول من الدفاع إلى الهجوم، بينما نحن لعبنا بطريقتنا وأسلوبنا المعتاد".

وعن السر وراء انفعاله على محمد عبد المنعم قال: "اعتذرت من قبل عن تصرف إبراهيما نداي في مباراة المقاولون، واليوم وجدت لاعب من الأهلي يقوم بفعل شيء مشابه فقد كان هناك استفزازات في الملعب".

وواصل حديثه "علينا نسيان مباراة اليوم، ولا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين في الملعب ومثل هذه المواقف الاستفزازية لا يمكن للاعب فعلها مع المنتخب".

وكشف: "أرغب في التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسرى، لدينا 6 لاعبين يلعبون بالقدم اليمنى، الجميع يعلم الظروف المالية الصعبة للنادي".

وأتم: "حتى لو كنت أرغب في ضم 5 أو 6 لاعبين، فالأولوية التعاقد مع مدافع أعسر ومهاجم صريح بجانب حارس مرمى في حال رحيل محمد عواد".