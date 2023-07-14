ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: أخطأت فى تشكيل القمة.. وهذا سر انفعالى على مدافع الأهلى

أوسوريو
أوسوريو

أكد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحمله مسؤولية خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أعتذر لجماهير الزمالك على هذه الخسارة، وأتحمل المسؤولية كاملة فقد أخطأت في اختيار تشكيل المباراة".

وأضاف: "الأهلي فريق رائع ومميز ويجيد التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز".

وتابع: "تعرضنا للسيناريو الأسوأ على الإطلاق باستقبال هدف مبكر، والأهلي لعب بشمل مباشر على المرمي وتمكن من مباغتتنا مبكرًا".

واستمر: "الأهلي استغل سرعات لاعبيه في التحول من الدفاع إلى الهجوم، بينما نحن لعبنا بطريقتنا وأسلوبنا المعتاد".

وعن السر وراء انفعاله على محمد عبد المنعم قال: "اعتذرت من قبل عن تصرف إبراهيما نداي في مباراة المقاولون، واليوم وجدت لاعب من الأهلي يقوم بفعل شيء مشابه فقد كان هناك استفزازات في الملعب".

وواصل حديثه "علينا نسيان مباراة اليوم، ولا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين في الملعب ومثل هذه المواقف الاستفزازية لا يمكن للاعب فعلها مع المنتخب".

وكشف: "أرغب في التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسرى، لدينا 6 لاعبين يلعبون بالقدم اليمنى، الجميع يعلم الظروف المالية الصعبة للنادي".

وأتم: "حتى لو كنت أرغب في ضم 5 أو 6 لاعبين، فالأولوية التعاقد مع مدافع أعسر ومهاجم صريح بجانب حارس مرمى في حال رحيل محمد عواد".

الزمالك الاهلى مباراة القمة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الدورى المصرى

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

أوسوريو: أخطأت فى تشكيل القمة.. وهذا سر انفعالى على مدافع الأهلى

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

خالد الصاوى يكشف كيفية تنظيم وقته بين كل الأعمال الفنية فى موسم رمضان

أكرم القصاص: هناك ترحيب واسع بالبيان الختامى لـ"قمة دول جوار السودان"

دعاء الفجر اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى