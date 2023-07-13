رغم الفوز برباعية.. الأهلى يفقد جهود 3 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية بعد تأكد غياب 3 لاعبين عن صفوفه أمام المقاولون العرب في المباراة المقبلة للمارد الأحمر ببطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل الموافق 16 يوليو ضمن الجولة 34 لمسابقة الدوري.

ويفتقد الأهلي جهود الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم بعد حصولهم على الإنذار في مباراة الزمالك.

وسحق الأهلي نظيره الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة ويتبقى له 4 مباريات على نهاية مشواره في البطولة.

