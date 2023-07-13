فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى

نجح فريق طبي في المستشفى التعليمي العالمي في إجراء استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي، وتشخيصها بورم سرطاني بالكلي اليسرى (ويلمز) عن طريق الفحص الإكلينيكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

أشاد الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة بكفاءة ومهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، مؤكدًا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها في مايو الماضي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، موضحا أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من الأطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه فور تشخيص حالة الطفلة، تم تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وقام الفريق بإجراء استئصال جذري وكامل للورم والكلى اليسرى، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية، وتتماثل الطفلة في الشفاء، موجهًا الشكر للدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور شريف شحاتة رئيس قسم الجراحة ورئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد حرقان مدير العناية المركزة لجهودهم في إنقاذ الطفلة.

ضم الفريق الجراحي الدكتور أحمد الجندي الأستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد الزناتي والدكتور باسل يونس، ومن قسم التخدير الدكتورة شيرين أشرف والدكتور مهاب عبدالملك، ومن فريق التمريض صباح إبراهيم، وزينب الرملاوي، وسها الجوهري.