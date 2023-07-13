وزارة العمل: 40 فرصة جديدة للشباب حتى 35 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 40 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، والذين تتراوح أعمارهم من 18 وحتى 35 سنة، وذلك بأحد مصانع صناعة الملابس الجاهزة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، 20 عامل خياطة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

كما يطلب المصنع، 10 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

ويحتاج المصنع أيضا، 10 عمال تعبئة وتغليف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في منطقة بياض العرب الصناعية، العلالمة، بني سويف، أو الاتصال على 01010271461 أو 010116217711، أو التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل ببني سويف، فوق البريد.