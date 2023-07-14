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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ويؤديها المسلمون 5 مرات يوميًا وتختلف مواعيدها من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-07-134:19 ص6:3 ص1:1 م4:37 م7:58 م9:30 م

 

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-07-134:19 ص6:5 ص1:6 م4:45 م8:6 م9:39 م

 

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المنـيـا2023-07-134:29 ص6:9 ص1:3 م4:34 م7:56 م9:25 م
قـــنا2023-07-134:28 ص6:5 ص12:55 م4:22 م7:44 م9:10 م
أســوان2023-07-134:35 ص6:9 ص12:54 م4:15 م7:39 م9:2 م
مطـروح2023-07-134:30 ص6:16 ص1:17 م4:56 م8:18 م9:51 م
الغردقـة2023-07-134:20 ص5:59 ص12:50 م4:20 م7:42 م9:9 م
الخارجـة2023-07-134:40 ص6:17 ص1:5 م4:29 م7:53 م9:18 م
الإسماعيلية2023-07-134:13 ص5:57 ص12:57 م4:34 م7:56 م9:28 م
دمياط2023-07-134:11 ص5:57 ص12:58 م4:38 م7:59 م9:33 م
السـلوم2023-07-134:37 ص6:24 ص1:25 م5:5 م8:26 م10:0 م
نويـبع2023-07-134:10 ص5:51 ص12:47 م4:21 م7:43 م9:12 م

 

 

 

 

 

 

 

 

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