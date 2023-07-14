مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ويؤديها المسلمون 5 مرات يوميًا وتختلف مواعيدها من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2023-07-13 4:19 ص 6:3 ص 1:1 م 4:37 م 7:58 م 9:30 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإسكندرية 2023-07-13 4:19 ص 6:5 ص 1:6 م 4:45 م 8:6 م 9:39 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المنـيـا 2023-07-13 4:29 ص 6:9 ص 1:3 م 4:34 م 7:56 م 9:25 م قـــنا 2023-07-13 4:28 ص 6:5 ص 12:55 م 4:22 م 7:44 م 9:10 م أســوان 2023-07-13 4:35 ص 6:9 ص 12:54 م 4:15 م 7:39 م 9:2 م مطـروح 2023-07-13 4:30 ص 6:16 ص 1:17 م 4:56 م 8:18 م 9:51 م الغردقـة 2023-07-13 4:20 ص 5:59 ص 12:50 م 4:20 م 7:42 م 9:9 م الخارجـة 2023-07-13 4:40 ص 6:17 ص 1:5 م 4:29 م 7:53 م 9:18 م الإسماعيلية 2023-07-13 4:13 ص 5:57 ص 12:57 م 4:34 م 7:56 م 9:28 م دمياط 2023-07-13 4:11 ص 5:57 ص 12:58 م 4:38 م 7:59 م 9:33 م السـلوم 2023-07-13 4:37 ص 6:24 ص 1:25 م 5:5 م 8:26 م 10:0 م نويـبع 2023-07-13 4:10 ص 5:51 ص 12:47 م 4:21 م 7:43 م 9:12 م