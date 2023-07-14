مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة 14-7-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ويؤديها المسلمون 5 مرات يوميًا وتختلف مواعيدها من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-07-13
|4:19 ص
|6:3 ص
|1:1 م
|4:37 م
|7:58 م
|9:30 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-07-13
|4:19 ص
|6:5 ص
|1:6 م
|4:45 م
|8:6 م
|9:39 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المنـيـا
|2023-07-13
|4:29 ص
|6:9 ص
|1:3 م
|4:34 م
|7:56 م
|9:25 م
|قـــنا
|2023-07-13
|4:28 ص
|6:5 ص
|12:55 م
|4:22 م
|7:44 م
|9:10 م
|أســوان
|2023-07-13
|4:35 ص
|6:9 ص
|12:54 م
|4:15 م
|7:39 م
|9:2 م
|مطـروح
|2023-07-13
|4:30 ص
|6:16 ص
|1:17 م
|4:56 م
|8:18 م
|9:51 م
|الغردقـة
|2023-07-13
|4:20 ص
|5:59 ص
|12:50 م
|4:20 م
|7:42 م
|9:9 م
|الخارجـة
|2023-07-13
|4:40 ص
|6:17 ص
|1:5 م
|4:29 م
|7:53 م
|9:18 م
|الإسماعيلية
|2023-07-13
|4:13 ص
|5:57 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:56 م
|9:28 م
|دمياط
|2023-07-13
|4:11 ص
|5:57 ص
|12:58 م
|4:38 م
|7:59 م
|9:33 م
|السـلوم
|2023-07-13
|4:37 ص
|6:24 ص
|1:25 م
|5:5 م
|8:26 م
|10:0 م
|نويـبع
|2023-07-13
|4:10 ص
|5:51 ص
|12:47 م
|4:21 م
|7:43 م
|9:12 م