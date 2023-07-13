انتهاء ورشتي عمل تطبيقيتين مقدمتين للقابضة للأدوية والشركات التابعة لها

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، انتهاء فعاليات ورشتي عمل تطبيقيتين مقدمتين للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، جاءت الورشة الأولى تحت عنوان "التدريب المعملي الاساسي "، والثانية بعنوان "التحليل الصيدلي".

تضمنت الفعاليات التعريف بإرشادات منظمة الصحة العالمية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد، والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ومقدمة عن كيفية تقييم المخاطر وإحكام الرقابة عليها، ونظم إدارة الجودة، ومواصفات الأيزو والمراجع العالمية ذات الصلة، وكيفية تطوير طرق التحليل والتحقق منها، والممارسات الجيدة لاستخدام تقنيات التحليل المختلفة في العمل الرقابي، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية، وغيرها.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها؛ من خلال برامج تدريبية وورش عمل عملية مستحدثة ومكثفة، معدة خصيصا طبقا لاحتياجات الكوادر العاملة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تطوير العمل بها، ودعما من الهيئة للنهوض بمستوى الكوادر العاملين بها، واطلاعهم على أحدث المستجدات الرقابية.