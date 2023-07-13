"حليمة" يكشف الأهداف الحقيقة وراء حضور أبي أحمد لقمة الجوار

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الموقف الإثيوبي تجاه أزمة سد النهضة ينطلق دائماً من أساسيات يصعب معها الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ، حيث قامت أديس أبابا باختراق الكثير من القوانين والمواثيق الدولية المعنية بشأن الأنهار الدولية.

العلاقات المصرية الإثيوبية

أضاف حليمة، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “ETC” أن رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد جاء إلى مصر لحضور قمة الجوار؛ لأنه متيقن أن سد النهضة في هذه المرحلة سيسبب ضررًا جسيمًا لمصر، وبالتالي يعلم جيداً أن مصر لن تصمت كثيراً جراء هذا الضرر، لهذا سبق أبي أحمد بتوقيع الميثاق المصري الإثيوبي اليوم.

قمة دول الجوار

وتابع أن أبي أحمد حضر قمة دول الجوار؛ لأنه يعلم أن انهيار السودان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الداخل الأثيوبي:"نزح عدد ضخم من المواطنين السودانين إلى أثيوبيا منذ نشوب الحرب في السودان، لهذا حرص أبي أحمد على حضور هذه القمة اليوم".

واستطرد: "أبي أحمد قال إنه سيقوم بملء السد على 4 أشهر؛ لأنه يعلم أن الملء السريع سيسبب ضررًا جسيمًا في المنطقة".