وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى النجيلة المركزي

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، مستشفى النجيلة المركزي لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 6 ماكينات غسيل كلوي وغرفه العمليات وخدمات (الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية ورسم القلب) وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 7000 لتر مكعب وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى.

وحرص "سالم "على متابعة واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى مع الدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة المركزي لشهر يونيو 2023 حيث بلغ إجمالي حالات الاستقبال والطوارئ بشهر يونيو 2023 عدد 1635 حالة وعدد حالات الدخول بقسم العناية المركزة 9 حالات وعدد حالات دخول الحضانات 8 حالات وإجمالي حالات الدخول بأقسام المستشفى 47 حالة وعدد المترددين على العيادات الخارجية 2080 مريضًا وقدمت المستشفى 390 خدمة من خدمات الأشعة المختلفة.

وأشار وكيل صحة مطروح الي ان بلغ اجمالى العمليات التى أجريت بالمستشفى 43 عملية منها عملية ذات مهارة و4 عمليات كبرى و31 عملية متوسطة و7 عمليات صغرى، وعدد حالات الولادات بالمستشفى 21 حالة ولادة وإجمالي المواليد 21 مولود وعدد جلسات الغسيل الكلوي 152 جلسة وعدد جلسات العلاج الطبيعي 118 جلسة وعدد التحاليل الطبية 2433 تحليل وكذا الاطلاع على أعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين.

وقدم "سالم " الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على التفاني في العمل من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالينا بمركز ومدينة النجيلة، مؤكدًا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.