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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تحتفى بمبدعى كتابات جديدة فى معرض الأوبرا الثانى

جانب من معرض الأوبرا
جانب من معرض الأوبرا للكتاب

عقدت اليوم الخميس، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، أولى ندوات الهيئة المصرية العامة للكتاب، المقامة على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، الذي تنظمه الهيئة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

جاءت الندوة بعنوان "أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة"، في القصة القصيرة والمسرح والشعر، وشارك فيها المبدعون: «أحمد النحاس- أحمد حلمي- دينا ممدوح- سعاد محمد- عادل محمد أحمد- فكري عمر- ناهد بدوي- ولاء حمادة»، وأدارها د. إكرامي فتحي، سكرتير تحرير سلسلة كتابات جديدة.

وقال الدكتور إكرامي فتحي، إن سلسلة كتابات جديدة التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تضم العديد من الأعمال المميزة لشباب المبدعين.

وأضاف أن السلسلة قدمت الكثير من الشباب المبدع إلى الساحة الثقافية، وتم اختيار البعض منهم للمشاركة في ندوة اليوم، على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، احتفاء من الهيئة العامة للكتاب بمبدعيها الشباب، كدفع لهم للاستمرار في الإبداع.

وتبادل المشاركون إلقاء نصوص من مؤلفاتهم خلال الندوة، وأعقبها تعليقات نقدية من إكرامي فتحي.

وألقى القاص أحمد النحاس، قصة بعنوان "ملحمة أنثى"، كما ألقى القاص أحمد حلمي  قصة بعنوان "غرفة"، بينما ألقى الشاعر عادل محمد 3 قصائد بعنوان: هزت الريح، إدارة خلاف، تعريف الغصة.

وألقت القاصة دينا ممدوح قصة بعنوان "سبعة"، وألقت الكاتبة سعاد محمد قصة بعنوان "اللون الأزرق"، وألقت الشاعرة ولاء حمادة 3 قصائد بالعامية، وألقى القاص فكري عمر قصة بعنوان "آخر رمية نرد"، وألقت ناهد  بدوي قصة بعنوان "سوسن".

ومن المقرر أن تقام في الثامنة مساء غد الجمعة، ثاني فعاليات الهيئة، في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة وتشارك فيه 27 دار نشر.

تحمل الندوة التي تقام في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، عنوان "ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية"، بمشاركة الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

المجلس الأعلى للثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الأوبرا للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين سلسلة كتابات جديدة

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