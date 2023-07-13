ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس|محمد مهنا يوضح أهمية صلاح القلب للجسد (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن القلب مثل الملك، والجوارح كالجنود التي تأتمر بأمره، لافتًا إلى أن القلب حينما يكون سليمًا تأتمر الجوارح وتتحرك بحركة القلب.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن القلب هو الأساس، فيجب على الإنسان قبل الانشغال بالأعمال الانشغال بإصلاح القلب حيث إن الحديث الشريف يقول (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله) وهذه هي القضية، ومن هنا كان اهتمام أهل الطريق وأهل التربية وتصوب القلوب.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الطريق إلى الله صلاح القلب للجسد جامعة الأزهر القلب مثل الملك

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى