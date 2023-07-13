قناة الناس|محمد مهنا يوضح أهمية صلاح القلب للجسد (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن القلب مثل الملك، والجوارح كالجنود التي تأتمر بأمره، لافتًا إلى أن القلب حينما يكون سليمًا تأتمر الجوارح وتتحرك بحركة القلب.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن القلب هو الأساس، فيجب على الإنسان قبل الانشغال بالأعمال الانشغال بإصلاح القلب حيث إن الحديث الشريف يقول (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله) وهذه هي القضية، ومن هنا كان اهتمام أهل الطريق وأهل التربية وتصوب القلوب.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.