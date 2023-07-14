بعد مشروع تطوير المريوطية.. الأهالي: نحتاج لتكثيف الأمن والمرور

يجرى تنفيذ مشروع تطوير المريوطية ضمن رؤية الدولة المصرية في تنمية العمران وتأسيس الجمهورية الجديدة، وتم الانتهاء من تغطية المريوطية بين شارعي فيصل والهرم وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ومحال ومطاعم نموذجية بطول المسار.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل والذي تم تغطيته بالكامل في إطار تنظيف وتطهير ترعة المريوطية.

يتضمن مشروع تطوير المريوطية:

إنشاء ساحات انتظار للمركبات تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية.

إنشاء موقف سرفيس حضاري يستوعب حوالى 150 سيارة سرفيس ويضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار.

ويأتي الجزء الثالث فيضم بارتشينات لمطاعم ومحال نموذجية.

الأهالي: نحتاج تكثيف الأمن والمرور في المنطقة ومنع التكاتك

محمد جمال، يقطن في منطقة المريوطية، يقول إن أعمال التطوير بدأت منذ نحو 6 أشهر ولا تزال مستمرة إلى الآن، ويجرى عمل تطوير للمنطقة كليًا من جميع النواحي وبدأ مشروع التطوير بتطهير ترعة المريوطية وتبطينها حفاظًا على مياه الترعة ومنعًا للتلوث وانتشار الأمراض.

يوضح جمال أنه ينتظر هو وأهالي المنطقة موعد انتهاء المشروع بسبب التكدس والفوضى التي يتسبب فيها التكاتك، حيث أن التكاتك اجتاحت المنطقة بشكل كبير وتمثل عائقًا كبيرًا للمرور بسبب عدم التزامهم واتباع أبسط قواعد المرور.

يضيف جمال أنه ضمن مخطط مشروع تطوير منطقة ترعة المريوطية هو إعادة تخطيط المنطقة وتخصيص موقف للمواصلات بشكل منظم وحضاري، وذلك بدلًا من المواصلات التي تنتشر في المنطقة بشكل عشوائي.

فيما يقول سعيد الجارحي، أحد أهالي منطقة المريوطية، إن أزمة المنطقة تكمن في انتشار التكاتك بشكل عشوائي يدعو للقلق والخوف على الأطفال والبنات والسيدات في المنطقة، معلقًا: "كل ناصية شارع التكاتك عاملة موقف لنفسهم بشكل عشوائي ويخالف المظهر الحضاري تمامًا، بالإضافة إلى خروجهم عن الاخلاق العامة".

يوضح الجارحي أن الملامح الأولى لمشروع تطوير المريوطية بدأ أن يظهر في المنطقة ولكن لا تزال المنطقة تحت التطوير، فقد تم عملية تنظيف وتطهير الترعة بالإضافة إلى تغطية أجزاء منها، على أن يتم في الأيام القادمة تأسيس الممشى السياحي بطول المريوطية لاستثمارها في افتتاح المحال التجارية والمطاعم وغيرها.

يضيف أنه بعد مشروع التطوير فإنه من الضروري أن يكون هناك تواجد فعلي للمرور في المريوطية حفاظًا على سير حركة المرور في الشوارع، فضلًا عن ان منطقة المريوطية تعد واحدة من المناطق السياحية التي يرتادها الوافدين والسياح، لذا فإننا نحتاج إلى تكثيف الأمن والمرور في المنطقة.

مراحل المشروع:

تتضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع تنفذ بـ 5 قطاعات.