قناة الناس.. أمين الفتوى يحذر من خطورة الدجالين (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الجميع أن يتعلم كيف يرقي نفسه ومن حوله لكي نسد الباب على الدجالين، مشيرًا إلى أن هناك دجالين محترفين وبعض الناس لا تريد التوقف عن الخوض في هذا الطريق.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس، أن بعض الناس يصدقون أن هناك آخرين من يؤذونهم بعمل ما يسمى بـ"العمل" الأمر الذي يدعوه إلى الهرولة على الدجالين مما يجعله عرضة للوقوع في المزيد من المشاكل، مؤكدًا أنه لن يزول شيء إلا بقدر الله تعالى.

وأوضح أمين الفتوى، أنه يجب على الإنسان أن يفوض أمره في بادئ الأمر إلى الله تعالى، ويقتنع بقوله تعالى (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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