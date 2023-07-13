ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يحذر من خطورة الدجالين (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الجميع أن يتعلم كيف يرقي نفسه ومن حوله لكي نسد الباب على الدجالين، مشيرًا إلى أن هناك دجالين محترفين وبعض الناس لا تريد التوقف عن الخوض في هذا الطريق.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس، أن بعض الناس يصدقون أن هناك آخرين من يؤذونهم بعمل ما يسمى بـ"العمل" الأمر الذي يدعوه إلى الهرولة على الدجالين مما يجعله عرضة للوقوع في المزيد من المشاكل، مؤكدًا أنه لن يزول شيء إلا بقدر الله تعالى.

وأوضح أمين الفتوى، أنه يجب على الإنسان أن يفوض أمره في بادئ الأمر إلى الله تعالى، ويقتنع بقوله تعالى (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس فتاوى الناس الدجالين دار الافتاء المصرية خطورة الدجالين

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى