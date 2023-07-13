30 دقيقة.. الأهلى يتقدم والزمالك يبحث عن التعادل

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري، والفريق الأحمر متقدم بهدف.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية من محمد الشناوي أخرجها حسام عبدالمجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة، ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

الأهلي استمر في الضغط، وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد تصويبة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي؛ لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الظهور الهجومي الأول للزمالك في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من ديانج الذي فشل في الاحتفاظ بالكرة؛ ليخطف الجزيري الكرة ويسددها بعيدة عن المرمى.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبدالمنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا -بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني.

خط الوسط: أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.