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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القمة 126.. الشحات يمنح التقدم لصالح الأهلى على الزمالك مبكرًا

حسين الشحات
حسين الشحات

منح حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم لصالح المارد الأحمر أمام الزمالك في الجولة 31 المؤجلة من الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية أخرجها حسام عبد المجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح- حاتم سكر- أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.

حسين الشحات الاهلى الزمالك الدورى المصرى

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القمة 126.. الشحات يمنح التقدم لصالح الأهلى على الزمالك مبكرًا

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