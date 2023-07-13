محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد "الجوجوبا" بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي بمركز باريس

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، حصاد محصول الجوجوبا للعام الثاني على التوالي بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق بغداد /الأقصر بمركز باريس، والمقامة على مساحة 7500 فدان، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ووفود من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية والمراكز البحثية في مجال الزراعة.



وأكد المحافظ في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة لعرض نتائج بعض الدراسات التي أجريت على المشروع دعم المحافظة الكامل للمشروعات الجادة وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي والتوسع في الزراعات غير التقليدية وذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذج للمطور الزراعي الفريد وبيت خبرة في مجال توطين زراعة وإنتاج الذهب الأخضر (الجوجوبا).

كما أوضح الزملوط أن المحافظة تسير بخطى جادة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، كما استعرض أبرز محاور التنمية في مجالات البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في جذب الاستثمارات الجادة.

وفي سياق متصل تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير الأعمال بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

حيثُ تفقّد أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وتابع آخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية.

كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.