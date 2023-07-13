قناة الناس| أماني الشريف: المياه مهمة لحياة الإنسان والحفاظ على صحته (فيديو)

قالت الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن المياه مهمة لحياة الإنسان والحفاظ على صحته وحمايته من الأمراض، مشيرةً إلى أن الجسم يخرج التعرق لترطيب الجلد وضبط درجة الحرارة، كذلك مهمة لعمليات الهضم.

وأضافت "الشريف"، اليوم الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أن الجسم بدون المياه فلن يكون هناك عملية هضم للطعام، لأن الجسم يمتص المياه داخل الانزيمات في المعدة وتتم عملية الهضم، مؤكدةً أن المياه كائن حي، قائلةً: “طول ما الدورة الدموية تجري الإنسان عايش، لأن الدم مكون من الدم”.

وتابعت: “المياه موصل جيد للكهرباء داخل جسم الإنسان، لأن كثيرا من الأعضاء داخل الجسم تعمل بالكهرباء وبالتالي تعمل المياه على توصيل الكهرباء، داخل المخ والخلايا العصبية إلى القلب والكلى والكبد وغيرها”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.