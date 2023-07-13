رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع كريستيان بوليسيتش حتى 2027

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده بشكل رسمي مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بوليسيتش ضمن صفوف نادي تشيلسي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله عن إتمام صفقة انتقال بوليسيتش لصفوفه لمدة 4 سنوات مقبلة.

ولعب كريستيان بوليسيتش 30 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

ويتضمن عقد بوليسيتش مع ميلان إمكانية إضافة موسم جديد عقب نهاية مدة العقد.

وأفاد النادي أن كريستيان بوليسيتش سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق، وأكمل الصفقة مقابل دفع 22 مليون يورو.

وبدأ بوليسيتش مسيرته ضمن صفوف نادي بنسلفانيا كلاسيك وانتقل منه لبروسيا دورتموند تحت 17 عامًا وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في شتاء 2016، وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لتشيلسي، وأعير لدورتموند لمدة ستة أشهر ثم عاد للبلوز في صيف 2019.