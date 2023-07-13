رئيس جامعة دمياط يشهد مشروعات تخرج أول دفعة لكلية الهندسة

شهد اليوم الخميس الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، مناقشات مشروعات تخرج أول دفعة بكلية الهندسة شعبة الهندسة المدنية، وبحضور عميد كلية الهندسة والوكلاء وأعضاء لجنة التقييم لمشاريع التخرج وهم الدكتور عماد السيد عثمان قائم بعمل رئيس جامعة طنطا الأسبق والدكتور محمد محمود محمد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا والدكتور مصطفى عبد اللطيف الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا والدكتور عادل كامل جبر أستاذ الهندسة الجيوتقنية بجامعة المنصورة والدكتور محمد يسري الشيخ أستاذ مقاومة المواد كلية الهندسة جامعة المنصورة والدكتور سليم العوا أستاذ مقاومة المواد كلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته لما شاهده من مستوى علمي متميز لتلك المشروعات الهندسية، الأمر الذي يعكس مدى إبداع ومهارة الخريجين الذين نجحوا في إثبات تفوقهم وإخراج مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهاً لهم الشكر على ما قدموه من مشروعات متقنة تبرهن على حجم المجهود المبذول الذي استمر طويلاً بكل إصرار وعزيمة لصالح وخدمة الوطن.

استقبل اليوم المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة منة محمد محمد عبد السلام الحاصلة على الثاني على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023م الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة منة عبد السلام، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد معربًا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد الطالبة للحصول على التفوق ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط.

بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب كفر البطيخ إدارة شباب كفر البطيخ وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عامًا.

