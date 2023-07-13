«مصنع 4».. فخر صناعة الغزل والنسيج فى المحلة يترقب الافتتاح الرسمى

تشهد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استعدادات مكثفة لافتتاح «مصنع ٤»، أول نتاج لخطة تطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج.

وأوضحت مصادر أن وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، زار المصنع مؤخرًا أكثر من مرة عقب التشغيل التجريبى للاطمئنان على التشغيل الرسمى قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاحه رسميًا.

وأضافت أن الافتتاح الرئاسى قد يشمل تفقد عدد من مشروعات «حياة كريمة»، أسوة بما حدث فى افتتاح مصنع كيما المطور فى أسوان، مشيرة إلى قرب الانتهاء من تركيب جميع المعدات لتشغيل المصنع بكامل قوته قريبًا.

إبراهيم المناسترلى:توطين تكنولوجيا صناعة الغزل بالاستثمار الدائم فى التحديث

قال المهندس إبراهيم المناسترلى، مستشار الهيئة العربية للتصنيع عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن تطوير مصانع الغزل والنسيج يحقق العديد من الآثار الإيجابية للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن خطة التطوير لها ٤ مستهدفات أولها توفير فرص عمل جديدة، إذ يعد قطاع الغزل والنسيج من أكبر قطاعات الصناعات التحويلية فى مصر، وأن تطوير المصنع يتطلب زيادة فى الإنتاج وتحسين التكنولوجيا، وبالتالى يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويقلل معدلات البطالة.

وأشار «المناسترلى» إلى أن المستهدف الثانى زيادة الصادرات، حيث يمثل قطاع النسيج جزءًا كبيرًا من صادرات مصر، والتطوير يعد بزيادة الإنتاجية والجودة، لذا يمكن زيادة الصادرات وإحداث توازن تجارى بين الواردات والصادرات.

وأوضح أن المستهدف الثالث هو زيادة الاستثمار فى عمليات التحديث واستخدام معدات وآلات متطورة لتوطين تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وتابع: «المستهدف الرابع هو تنمية المجتمعات المحلية، حيث يعد قطاع النسيج مصدرًا رئيسيًا للدخل وفرص العمل فى العديد من المناطق الريفية والمحافظات، وتطويره ينعكس بالإيجاب على التنمية المحلية ويحسن مستوى المعيشة».

شيماء فرغلى: تغطية الاحتياج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد

أوضحت الدكتورة شيماء فرغلى، الاستشارى الاقتصادى، أن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنها إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى عرش الصناعة وتحسين الجودة والابتكار، حيث يعزز التطوير التكنولوجى جودة المنتجات ما يسهم فى جذب عملاء جدد وتلبية احتياجات الأسواق.

وأضافت أن تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنه زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير المصانع والتحسين فى عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، ما ينعكس بالإيجاب على زيادة العائدات.

وأكدت «فرغلى» أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنه تعزيز التصنيع المحلى من خلال زيادة قدرة مصر الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد وخفض الطلب على العملات الأجنبية.

خالد العتر:إدارة النفايات وفق أساليب علمية حديثة تضمن تعزيز الاستدامة

أشار الدكتور خالد العتر، الخبير الاقتصادى، إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنه توفير فرص التدريب والتطوير، حيث يمكن تطوير مصانع الغزل والنسيج لتوفير برامج تدريبية وتطويرية للعمالة المحلية، ما يسهم فى تعزيز كفاءة العمالة ورفع مستوى المهارات التقنية، مما يعود بالفائدة على المصانع ويسهم فى تطوير القوى العاملة.

وأكد أن من الآثار الإيجابية لعمليات التحديث حماية البيئة، حيث يمكن تطوير المصانع لتكون أكثر استدامة وصديقة للبيئة واستخدام تكنولوجيا نظيفة وتحسين ممارسات إدارة النفايات واستخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال، للتقليل من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز الاستدامة فى القطاع.

وأوضح «العتر» أن من الآثار الإيجابية للتحديث تعزيز الصناعات التابعة، حيث يمكن أن يؤدى تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى دعم الصناعات التابعة والقطاعات المرتبطة.

وتابع: «على سبيل المثال، يمكن أن تؤدى زيادة الإنتاج والطلب على الأقمشة إلى نمو صناعة الملابس الجاهزة وقطاع تجارة التجزئة، وهذا يخلق فرص عمل إضافية ويعزز تنوع الاقتصاد».

وأكد أن من الآثار الإيجابية أيضًا تحسين التوزيع واللوجستيات، ما يعزز من كفاءة وسرعة توزيع المنتجات ويقلل من التكاليف، ويعزز التنافسية ويوفر المزيد من الفرص التجارية.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن تعزيز الابتكار التقنى يمكن أن يحفز تطوير مصانع الغزل والنسيج وتنتج عنه ابتكارات جديدة فى مجال المواد الخام والتصنيع والتصميم، مما يعزز التنافسية ويجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

وأكد أنه يمكن تبادل التكنولوجيا والخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الأخرى، مما يساعد فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة فرص التصدير.