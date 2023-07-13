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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يقرر استدعاء حكمًا جديدًا لطاقم مباراة القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء حكمًا جديدًا لطاقم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم في الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم.

واستدعى اتحاد الكرة، الحكم محمد الحنفي كحكم احتياطي على تقنية الفيديو في مباراة القمة.

ويتواجد على تقنية الفيديو كحكم رئيسي أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه.

ويدير المباراة محمود البنا ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

جدير بالذكر أنه قد نشب حريق في وحدة تقنية الفيديو قبل ساعات من استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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