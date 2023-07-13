دبلوماسي سابق: السودان لن يشهد أي استقرار في هذه الحالة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن الدولة المصرية قامت بتدشين الكثير من المبادرات لحل الأزمة السودانية وعودة الاستقرار للسودان مرة أخرى، كما أن السعودية كان لها محاولة أخرى سابقة لحل الأزمة من خلال مبادرة جدة.

قمة دول الجوار

وأكدت منى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “DMC”، أن قمة دول الجوار التي استضفتها مصر اليوم تسع للجميع، حيث لا يوجد لمصر أي توجه تنافسي مع دول الجوار، لهذا قامت القاهرة بدعوة دول الجوار جميعهم للنظر في الأزمة السودانية بكل حيادية وشفافية، لذا يمكن القول أن مبادرة مصر تكاملية وضمت جميع المبادرات السابقة التي قامت بها دول المنطقة من قبل.

وزن مصر السياسي العربي والإفريقي

أضافت أن مصر لها وزن سياسي خاص على مستوى النطاق العربي والإفريقي، لهذا دائماً ما تكون المبادرات المصرية ذات نتائج ملحوظة.

وتابع "دول الجوار تعاني من التداعيات الأصلية والمباشرة من الحرب في السودان، كما أن هذه الدول مُكلفة بمد السودان بالمساعدات الإنسانية والمالية والعسكرية، والقمة اليوم رفضت التدخل الخارجي في السودان ولكن يجب الجلوس على طاولة الحوار سريعاً بين طرفي الحرب".

واستطرد:" إذا لم يكن لدى الشعب السوداني إرادة حقيقية في حل النزاع فلن تستطيع دول العالم كافة مساعدة السودان".

أشارت إلى أن الدولة المصرية قدمت اليوم خطة متكاملة للجانب السوداني للسير على الطريق المتوازن في حل الأزمة السياسية والعسكرية والاقتصادية السودانية.