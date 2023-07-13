انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الجيزة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الجيزة (بشتيل)، الجمعة القادمة الموافق 26 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 14 يونيو 2023.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الخميس، أن القافلة الدعوية تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة الدعوية المشتركة تضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل الاستغفار".