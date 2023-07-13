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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أجواء احتفالية قبل بدء بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

بطولة تيك بول بمهرجان
بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة

انطلقت مساء الخميس، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى بالعلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير خاصة من الشباب.

وتجرى الآن مباريات استعراضية في ملعب الكرة الشاطئية قبل بدء بطولة تيك بول الرياضية.

بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة

كما تواجد الإسعاف بشكل مكثف في المهرجان لتأمين الفعاليات بشكل مناسب وبالفعل ساهم في علاج طفل أصيب أثناء تواجده.

وعقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأول، في نورث سكوير بالعلمين الجديدة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفي 2023 التي تقام في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وكشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي عن عدد من أسماء النجوم اللامعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذي سيحييون عددًا من الحفلات الغنائية على مدار ليالي المهرجان، منهم النجم تامر حسني، الذي سيبدأ الحفلات يوم 21 يوليو الجاري وكذلك النجوم راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة

حفل أنغام بمهرجان العلمين

وعلم "الدستور" أن عدد الحفلات الموسيقية سيزيد عن 12 حفلًا لنجوم مصر والعرب والعالم وأنه تم الاتفاق مع عدد من النجوم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على بعض الاتفاقات الأخرى ومن بين النجوم الذي سيشاركون في المهرجان أيضًا النجوم "أنغام وأحمد سعد وكارول سماحة وفريق كايروكي" وجار الاتفاق مع النجمين مدحت صالح وعلي الحجار وعدد آخر من النجوم.

بطولة تيك بول بمهرجان العلمين الجديدة
أجواء احتفالية الحفلات الموسيقية الكبير عمر خيرت الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلات مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين كارول سماحة

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