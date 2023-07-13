ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أئمة وطلاب الهند فى ختام دورة "الأوقاف": مصر كانت ولا تزال حصن الإسلام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين (مصر والهند).

وحاضر في اليوم الثاني للدورة كلٌّ من الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية) والدكتور محمد الجندي وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (التسامح الديني وقبول الآخر)، وقدم للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات الدولية العلمية والتثقيفية تعمل على تقوية الروابط الدولية بين مصر وأشقائها، في إطار نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

وفي ختام الدورة، أبدى المتدربون من دولة الهند إعجابهم الشديد بموضوعات المحاضرات التي ناقشتها الدورة على مدار اليومين الماضيين؛ مؤكدين أن مصر بلد الأزهر الشريف كانت دومًا حصنًا للإسلام مدافعة عنه وناشرة لعلومه في شتى بقاع الأرض.

كما قدم الدكتور محمد عبدالحكيم الأزهري الكاندي (رئيس جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند) الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدورة المتميزة، مثمنًا دوره في نشر صحيح الدين.

مركز الثقافة السنية الهند ختام دورة الأوقاف الدولية مصر حصن الإسلام

الأكثر قراءة

أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

حريق فى أرضية استاد القاهرة قبل القمة 126.. هل احترقت تقنية "الفار"؟

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

سائق توك توك بزفتى.. أعاد 37 ألف جنيه إلى صاحبها ورفض المقابل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى