مركز جسور الثقافي ينظم عرض للحكي بعنوان "سهراية"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وبالشراكة مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية، عرضاً للحكي بعنوان "سهراية" يقدمه فريق الحكي "مُرتجل" لفنون الأداء يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو، وذلك بحديقة كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمنطقة مصر الجديدة.

ويتضمن العرض تقديم حكايات وقصص شبيهة بما عشناه وبالواقع المعاصر في صورة حكي مرتجل ومشاركة المشاعر المختلفة في تلك القصص.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

كما تنظم الكنيسة الأسقفية يوم للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر تحت رعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بشعار "مبارك شعبي مصر" وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويقود اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والقس بطرس رشدي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ودكتور نادر شوقي ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.