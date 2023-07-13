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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة "أ، ب" بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء الزهور والضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير بمنطقة خديجة “أ، ب”، شاملة للمرة الأولى وتتضمن رفع كفاءة وتطوير 118 عمارة من خلال تطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشىء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتابع محافظة بورسعيد من خلال جولات ميدانية أسبوعية معدلات العمل في تطوير منطقة خديجة بالضواحي، وكان قد أكد على الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ، وحل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، فضلًا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية، وجاري الانتهاء من باقي الأعمال وتطوير الطرق الداخلية بالمنطقة، وذلك بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيًا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أعمال التطوير أعمال تطوير ورفع كفاءة إعادة الشيء لأصله التطوير الإنتهاء من أعمال

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