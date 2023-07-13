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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدار 107 رخص تشغيل منشآت طبية جديدة في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية  وذلك من خلال “إنفوجراف” يستعرض إنجاز النصف الأول من عام 2023، لإدارة العلاج الحر بقيادة  الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

كما تم إصدار 107 رخص جديدة، والمرور على 590 منشأة طبية عيادات خاصة، ومراكز معامل، ومحل بصريات، ومستشفيات وذلك للوقوف على المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات، كما تم إصدار 83 خطابًا موجهًا لمديرة المنشآت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشآت، وشملت 129 ملفًا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص، وإصدار 115 خطاب دفاع مدني.

كما تم إصدار 11 شكوى مقدمة من قبل المواطنين تم الرد عليها، إدخال بيانات 820 منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات، تجديد 412 عقد نفايات طبية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط قد أعلنت عن نتائج خطتها للنصف الأول من العام الجاري 2023 بتنفيذ 37 قافلة طبية مجانية بنطاق المحافظة، حيث تقام تلك القوافل تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يلي بيان بما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  اجتماعاً مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومشرفي المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

ناقش وكيل الوزارة خلال لقائه مؤشرات الأداء للإدارات الفنية بناء على التقارير الدورية وذلك لتقييم الأداء والعمل على الخطط الخاصة بتطويرها وتم مناقشة خطة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة والتي انطلقت يوم 25 يونيو على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة 100 يوم وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

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