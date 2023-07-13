غلق وتشميع عدد من الوحدات المخالفة خلال حملة بمدينة الشيخ زايد (صور)

كلف المهندس أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إدارتي التنمية والأمن بالتنسيق مع شرطتي التعمير بإستمرار متابعة أعمال غلق وتشميع وقطع مرافق والتصدي لها وإزالتها في مهدها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وقاد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة غلق وتشميع، صباح اليوم؛ استهدفت قطعة بالحى 11 مج 4، بإشراف المهندس طارق ذكى نائب رئيس الجهاز للتنمية ومدير عام الأداره العامه للتنمية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع وقطع المرافق لعدد من المحال والحدات المخالفة .



ونوه رئيس جهاز الشيخ زايد باهمية استمرار العملات للقضاء علي العشوائيات والوحدات الادارية والسكينة التي تخالف قانون الاسكان حيث اصدر تعلميات مكثفة لشن حملات مكثفة من خلال ادارات المعينة بجهاز مدينه الشيخ زايد بغلق وتشميع وقطع مرافق للقانون المدن العمرانية الجديدة حيث ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.