أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

شهد مركز ومدينة أجا بالدقهلية تحول ليلة عرس إلى أزمة، وذلك بعد نقل العروس إلى المستشفى في حالة نزيف حاد، وذلك بسبب العنف من قبل الزوج، وحررت أسرة العروس محضرًا ضد العريس اتهموه خلاله بالتسبب في إصابة ابنتهم بنزيف حاد.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، بوصول "أسماء. ح" 24 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز مصابة بنزيف مهبلي حاد إلى مستشفى أجا المركزي.

وبسؤال والد العروس 50 عامًا، سائق قرر بزواج ابنته أمس من "كريم"، 24 عامًا، منجد، وعقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها.

باستدعاء الزوج قرر عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور، تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.