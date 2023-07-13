زراعة 35 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل، وذلك مُراعاةً للبعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تحت إشراف ومتابعة نصر ربيع، رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان، زرعت ٣٥ شجرة بجوار مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وذلك مراعاة للبعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة تواصل زراعة الأشجار بشكل يومي داخل وخارج المدارس والمصالح الحكومية وبمداخل ومخارج القرى، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة"، مشددًا على ضرورة ري الأشجار بانتظام والحفاظ عليها ومتابعتها يوميًا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ديرمواس، تابع هاني محمود، نائب رئيس المركز، يرافقه نصر ربيع رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان ومحمد سيد سكرتير القرية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نزلة البدرمان لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجودة والعمل على إزالة المعوقات ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وتابع مجمع الخدمات الحكومية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتشغيل بعد الانتهاء من التجهيزات، كما تفقد عددًا من المشروعات، جاء على رأسها محطة مياه نزلة البدرمان، والتي بدأ العمل بها بعد تدخل اللواء أسامة القاضي، واتخاذ الإجراءات والتنسيق مع الجهات المنفذة، مما كان له بالغ الأثر في وصول نسب التنفيذ إلى نسبة مرتفعة.

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