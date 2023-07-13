ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 35 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل، وذلك مُراعاةً للبعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تحت إشراف ومتابعة نصر ربيع، رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان، زرعت ٣٥ شجرة بجوار مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وذلك مراعاة للبعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة تواصل  زراعة الأشجار بشكل يومي داخل وخارج المدارس والمصالح الحكومية وبمداخل ومخارج القرى، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة"، مشددًا على ضرورة ري الأشجار بانتظام والحفاظ عليها ومتابعتها يوميًا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ديرمواس، تابع هاني محمود، نائب رئيس المركز، يرافقه نصر ربيع رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان ومحمد سيد سكرتير القرية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نزلة البدرمان لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجودة والعمل على إزالة المعوقات ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وتابع مجمع الخدمات الحكومية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتشغيل بعد الانتهاء من التجهيزات، كما تفقد عددًا من المشروعات، جاء على رأسها محطة مياه نزلة البدرمان، والتي بدأ العمل بها بعد تدخل اللواء أسامة القاضي، واتخاذ الإجراءات والتنسيق مع الجهات المنفذة، مما كان له بالغ الأثر في وصول نسب التنفيذ إلى نسبة مرتفعة.

359802319_790939499486484_7583439102304748839_n
359802319_790939499486484_7583439102304748839_n
359765028_790939389486495_8386763162186113197_n
359765028_790939389486495_8386763162186113197_n
359762821_790939539486480_3865698799874853804_n
359762821_790939539486480_3865698799874853804_n
359754407_790939452819822_6195878508260004946_n
359754407_790939452819822_6195878508260004946_n
359790223_790939329486501_2355585509077654286_n
359790223_790939329486501_2355585509077654286_n
359802319_790939499486484_7583439102304748839_n
359802319_790939499486484_7583439102304748839_n
359814434_790370372876730_5533534869761590579_n
359814434_790370372876730_5533534869761590579_n
359822410_790370242876743_4367770379927971431_n
359822410_790370242876743_4367770379927971431_n
زراعة 35 شجرة بجوار مجمع خدمات قرية نزلة البدرمان مركز ديرمواس بالمنيا فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

الأكثر قراءة

الإعدام شنقًا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

إثيوبيا توافق على طلب مصر وجود اتفاق كتابى بشأن سد النهضة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى