ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة، التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في نسخة جديدة تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك وتحمل الرقم 126 طوال تاريخهم بالدوري المصري، ويزداد التساؤل من قبل المشجعين حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم فى الدوري المصري عبر “جوجل”، وهي مباراة مؤجلة في الأسبوع الحادي والثلاثين في الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم فى الدوري المصري

ويستعرض “الدستور” موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة للمباريات، ومن المعلق على المباراة.

يدخل النادي الأهلي لقاء القمة، بعد فوزه باللقب الثالث والأربعين للدوري بتاريخه، وقد انتهى موسم نادي الزمالك أيضًا وذلك بعودته لكأس الكونفدرالية من جديد عقب سنوات من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

وهذا لا يعني أن مباراة “الأهلي والزمالك” القادمة لن تتحلى بالتنافس، فكما اعتدنا في السابق فإن تكون مباراة القمة لا تعترف بالمعطيات السابقة لها.

من معلق مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 126 في الدوري المصري؟

وفي السطور التالية، نتعرف على (القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023)، (وكيفية مشاهدة البث المباشر).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

تُذاع جميع البطولات المصرية في كافة أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج حصريًا في قناة أون تايم سبورت، وستعرض عبرمباراة القمة بشكلٍ حصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ستكون “الأولى والثانية في الشبكة المصرية” "ON TIME SPORTS 1" و"ON TIME SPORTS 2".

تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

قنوات “أون تايم سبورت” هي الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة في الجولة 31 في الدوري المصري 2023 تجدها بذات التردد على القمر الاصطناعي “نايل سات”، وهو كالتالي:

التردد أون تايم سبورت : 11861

الاستقطاب أون تايم سبورت : أفقي

الترميز أون تايم سبورت : 27500

التصحيح أون تايم سبورت : 5/6

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

موعد مباراة فريقي الأهلي والزمالك المؤجلة في الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز، في يوم الخميس الموافق يوم 13 يوليو 2023، وستنطلق صافرة بدء المباراة الساعة الثامنة ونصف مساءً وتكون بتوقيت مصر والسعودية.