أسبوع من السرية.. كواليس اختيار البنا لإدارة قمة الأهلى والزمالك

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة بالجبلاية تفاصيل جديدة بشأن تعيين الحكم الدولي محمود البنا؛ لإدارة مباراة القمة التى تجرى مساء اليوم بين الأهلي والزمالك.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أبلغ محمود البنا باختياره لإدارة مباراة القمة 126 قبلها بأسبوع كامل، وطالبه بالاستعداد الجيد لإدارة اللقاء، دون إخبار أي زميل أو مسئول داخل اللجنة لحين إعلان القرار بشكل رسمي.

وشدد المصدر على أن بيريرا أخفى خبر تعيين البنا لإدارة القمة عن جميع أعضاء مجلس الجبلاية؛ حتى تم إبلاغ وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد؛ لإعلان القرار بشكل رسمى قبل المباراة بـ24 ساعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، تعيين طاقم تحكيم محلي لمباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم اختيار طاقم تحكيم محلي يقوده حكم الساحة محمود البنا.

وأوضح البيان أسماء الطاقم المعاون لمحمود البنا مكون من محمود أبوالرجال وسامي هلهل كمساعدين ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، على أن يكون أحمد الغندور حكم تقنية الفيديو (VAR) ويعاونه أحمد حسام طه.