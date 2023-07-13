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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يسلم 44 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

القاضي يسلم عقود
القاضي يسلم عقود تقنين الأوضاع علي أراضي أملاك الدولة

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 44 عقدًا جديدًا منها 30 عقد زراعة و14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.

محافظ المنيا تسليم 44 عقدا لتقنين الأوضاع أراضي املاك الدولة المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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