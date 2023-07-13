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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على التخصصات الطبية التى تغطيها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

مبادرة قوائم الانتظار
مبادرة قوائم الانتظار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات الطبية التى تغطيها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، لافته إلى أن المبادرة تغطى ١٤ تخصص طبي، حيث إنها تقدم خدماتها على نفقة الدولة او تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات الطبية تشمل جراحات؛ "القلب، العظام، الرمد، الأورام، الصدر، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، وجراحات العيوب الخلقية للأطفال" بالإضافة إلى "القساطر المخية، قسطرة القلب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وزرع النخاع"
وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد عبد الغفار، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.
جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

 

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الصحة التخصصات الطبية مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تخصص طبي نفقة الدولة التأمين الصحي الشامل

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