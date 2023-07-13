إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

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بدأ مهرجان العلمين الجديدة قبل قليل في استقبال جمهوره بعد فتح الأبواب، وشهد ملعب الشاطئ حضورًا جماهيريًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى، وسط استعداد لبدء منافسات تيك بول.

وتنطلق اليوم الخميس 13 يوليو أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين"، وهى الفعاليات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي ويستهدف المهرجان تواجد أكثر من مليون زائر.

وانتهت إدارة المهرجان من كافة التجهيزات وكشفت عن الكثير من التفاصيل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الجولة الأولى من أكبر تظاهرة ترفيهية في المنطقة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وحضر المؤتمر الصحفي عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسيد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة للمهرجان.