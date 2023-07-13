صحة الدقهلية: "العلاج الطبيعى" تستقبل 21 ألف حالة وتجرى 51 ألف جلسة بنهاية يونيو

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 21 ألف حالة بنهاية يونيو الماضى، وبإجمالى جلسات تخطى حاجز الـ51 ألفاً.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى بلغ 4481 جلسة، علاوة على 2008 جلسات للأطفال وما يناهز 1771 جلسة لمرضى الداخلى والعناية.

كما لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى أن شهر يونيو الماضى شهد جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعى بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 35 زيارة لإدارات عدة من بينها نبروة وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة ومنية النصر.

وأشار عبد المنعم إلى أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتى العلاج الطبيعى والحضانات فقد بلغ إجمالى عدد الجلسات بحضانات الأطفال 162 ونحو 16 بعناية الأطفال مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية شاركت إدارة العلاج الطبيعى الشهر الماضى بورشة عمل تدريبية تحت عنوان العلاج الطبيعي لمرضى الأمراض العصبية للأطفال حديثي الولادة من التشخيص حتى العلاج.

حاضر فى الورشة الخبير الدكتور جوزيف المير أستاذ العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز التنفسي بجامعة سان جوزيف ورئيس وحدة الرعاية المركزة للجهاز التنفسي بمؤسسة سيسوبيل الفرنسية والدكتور مينا رضا المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا الجمعة الموافق 14يوليو الجاري من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

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