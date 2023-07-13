رئيس جامعة المنصورة الجديدة يجرى مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية

عقدت لجنة اختيار أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، اجتماعاتها على مدار الأسبوع لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الأكاديمية المعلن عنها بكليات جامعة المنصورة الجديدة.

وقامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها ما ذكر من أصحابها، ومتابعة العمداء في فرز وتدقيق الشهادات المتخصصة في كل مجال بحيث تتوافق مع المقررات والبرامج دخل الجامعة، وبعد فرز استبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، ومن ثم تمت اليوم المقابلة الشخصية لمن انطبقت عليهم الشروط ومستوفين جميع الاشتراطات.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الأكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطوير العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.

وأكد رئيس الجامعة، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار الوظائف بجامعة المنصورة الجديدة عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وعضوية عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة.

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