في ذكراه اليوم.. تعرف على ملحمة الأنبا كاراس التي يرتلها الأقباط تشفعا به

تحتفل الكنيسة اليوم السبت بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح، أحد أقطاب الحياة الرهبانية في مصر.

ويعتبر الأنبا كاراس من أشهر قديسي الكنيسة، ويقول المرتل مينا سمعان، أستاذ الألحان والتسبحة في معاهد ومراكز إعداد وتأهيل الخدام، إن للأنبا كاراس ملحمة أو مديحة ريتلها الأقباط في ذلك اليوم تشفعا به وتقول كلماتها:

فى سماء القديسين ساطع بين المؤمنين حبيب فادينا الأمين.. بنيوت آفا كاراس

يقول بموا القديس كاتب السيرة القسيس عن افا كاراس القديس

جاء صوت من السماء فقام يلبى النداء ويبحث فى الصحراء

وصل الى المكان ليرى وجه هذا الإنسان ويكتب السيرة بأمان

تركت كل الشهوات واعتزلت العالم و الزلات حبا فى رب القوات

بجهاد المنسحقين عشرات السنين أصبحت من السائحين

عشت كمثال الطغمات تسبح رب القوات بالصوم والصلوات

الشياطين حاربوك وبملك أخيك ذكروك لكى ما يتعبوك

بمحبة الهية وحياة روحانية دشنت البرية

تكلمت مع القديس إيسوس بخرستوس عن حياة الفردوس

نلت نعمة الانبياء و صداقة الاباء والمدح من الأبناء

حفظت المزامير فى طقس عظيم منير لتسبح الرب القدير

يا عظيم بين القديسين يا حكيم بين السمائين بجهاد المتوحدين

رأيت كالسائحين عمود صاعد للسمائيين شنودة رئيس المتوحدين

السلام للقديس الأمين الشفيع فى الخاطئين اذكرنا فى كل حين

تسبيح اسمك فى أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله انبا كاراس اعنا أجمعين