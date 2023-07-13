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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "فيفا" يعاقب النصر السعودى بمنعه من قيد الصفقات الجديدة

النصر السعودى
النصر السعودى

تعرّض نادي النصر السعودي إلى عقوبة قاسية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنعه من قيد أي صفقات جديدة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي النصر قد تعاقد مؤخرًا مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

"فيفا" يعاقب النصر السعودي بمنعه من قيد الصفقات الجديدة في الصيف

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا، أكد خلاله فرض عقوبة على نادي النصر السعودي، بمنعه من قيد أي صفقات جديدة في الصيف الحالي.

وأوضح "فيفا"، في بيانه، أنه تم منع النصر السعودي من قيد أي صفقات جديدة في الوقت الحالي؛ بسبب الديون المستحقة عليه.

وأضاف الاتحاد الدولي، في بيانه، أنه سيتم رفع الحظر عن نادي النصر فور تأكيد تسوية هذه المبالغ من قِبل الدائنين المعنيين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مسئولي النصر سيدفعون الديون المستحقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفع العقوبة وفتح تسجيل الصفقات مجددًا.

سبب عقوبة النصر السعودي بمنعه من قيد أي صفقات جديدة في الصيف

وجاءت عقوبة "فيفا" بعد انضمام المهاجم أحمد موسى إلى صفوف النصر السعودي، خلال الفترة من 2018 إلى 2020، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان عقد أحمد موسى ينص على حصول ليستر سيتي على مبالغ مالية نظير مشاركات اللاعب مع فريق النصر، في حال تخطت 40 مباراة.

وشارك أحمد موسى في 60 مباراة مع النصر، الأمر الذي يلزم إدارة النادي السعودي بدفع 2 مليون ريال سعودي لصالح ليستر سيتي.

فيفا النصر السعودي الاتحاد الدولي لكرة القدم بروزوفيتش ليستر سيتي

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