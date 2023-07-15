الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس الأنبا بيشوي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي، أحد أقطاب الحياة الرهبانية في مصر.

وقال المرنم جورج باروخ، من إيبارشية أسوان، في تصريح خاص إن "ترنيمة حبيب يسوع" تعتبر من الترانم الرسمية والاكثر شهرة في افواه الاقباط المحتفلين بعيد الانبا بيشوي وهي تقول:

1 أنبا بيشوي حبيب يسوع سيرتك نور بين الجموع.. حياتك صلاة ودموع ليل ونهار مثل الينبوع.

2 اختارك رب الصباؤوت وانت مريض في فراش الموت.. صرت في قوه وجبروت لا بالخيز ولا بالقوت.

3 ذهبت مع الرهبان كي ترى ابن الانسان.. في البرية ذات مكان ظهر لك بدون اعلان.

4 ظننته مثل المسكين حملته على الكتفين.. كيف لي وانا في ضعفات احمل رب المخلوقات.

5 قلت ربي ها السموات لا تسعك ولا الطغمات.. كيف لي وانا في ضعفات احمل رب المخلوقات.

6 طوبى لك مع سلام قال لك رب الآنام.. جسدك على الدوام لا يفسد مدى الايام.

7 رهبانك في كل مكان يخدموا كل الآنام.. بالبشرى وبالسلام مفتدين الايام.

8 اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك.. يا انبا بيشوي يا عظيم يا حامل المسيح.

وأوضح أن للأنبا بيشوي ألقاب متعددة في الكنيسة القبطية منها الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح، الأنبا بيشوي المُشْرِق المُضيء: بسبب نقاوة قلبه كما دعاه معلمه الأنبا بموا، الأنبا بيشوي الأرمي: لعلاقته الحميمة بأرميا النبي وسِفره المؤثر الذي كان يحبه.

الأنبا بيشوي الكبير: لقمن من اليونانيين لعظمته، الأنبا بيشوي رئيس المجمع الرهباني: كأب رهبنة، الأنبا بيشوي النبي: لكثرة تنبؤاته ومِعرفته للغيب، الأنبا بيشوي موسى الجديد: كما في الذكصولوجية، الأنبا بيشوي: رسول، شهيد، سائح (ألقاب في التمجيد).