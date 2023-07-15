ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس الأنبا بيشوي

الانبا بيشوي
الانبا بيشوي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي، أحد أقطاب الحياة الرهبانية في مصر.

وقال المرنم جورج باروخ، من إيبارشية أسوان، في تصريح خاص إن "ترنيمة حبيب يسوع" تعتبر من الترانم الرسمية والاكثر شهرة في افواه الاقباط المحتفلين بعيد الانبا بيشوي وهي تقول:

1 أنبا بيشوي حبيب يسوع سيرتك نور بين الجموع..  حياتك صلاة ودموع ليل ونهار مثل الينبوع.

2 اختارك رب الصباؤوت وانت مريض في فراش الموت..  صرت في قوه وجبروت لا بالخيز ولا بالقوت.

3 ذهبت مع الرهبان كي ترى ابن الانسان..  في البرية ذات مكان ظهر لك بدون اعلان.

4 ظننته مثل المسكين حملته على الكتفين..  كيف لي وانا في ضعفات احمل رب المخلوقات.

5 قلت ربي ها السموات لا تسعك ولا الطغمات..  كيف لي وانا في ضعفات احمل رب المخلوقات.

6 طوبى لك مع سلام قال لك رب الآنام..  جسدك على الدوام لا يفسد مدى الايام.

7 رهبانك في كل مكان يخدموا كل الآنام..  بالبشرى وبالسلام مفتدين الايام.

8 اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك.. يا انبا بيشوي يا عظيم يا حامل المسيح.

 وأوضح أن للأنبا بيشوي ألقاب متعددة في الكنيسة القبطية منها الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح، الأنبا بيشوي المُشْرِق المُضيء: بسبب نقاوة قلبه كما دعاه معلمه الأنبا بموا، الأنبا بيشوي الأرمي: لعلاقته الحميمة بأرميا النبي وسِفره المؤثر الذي كان يحبه.

الأنبا بيشوي الكبير: لقمن من اليونانيين لعظمته، الأنبا بيشوي رئيس المجمع الرهباني: كأب رهبنة، الأنبا بيشوي النبي: لكثرة تنبؤاته ومِعرفته للغيب، الأنبا بيشوي موسى الجديد: كما في الذكصولوجية، الأنبا بيشوي: رسول، شهيد، سائح (ألقاب في التمجيد).

الانبا بيشوي أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي أسقفها الجديد الأنبا بيشوي الأحتفال بعيد الأنبا بيشوي الأنبا بيشوى أسقف أسوان

الأكثر قراءة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أهالى قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

بسبب المرور.. آخر لحظات طالب قبل مقتله على يد جاره بالمنيا

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل