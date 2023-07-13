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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": البيان الختامى لقمة دول الجوار هدفه وقف مستدام لإطلاق النار بالسودان

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إنه فيما يتعلق بقمة دول جوار السودان فلا بد من وجود آلية اتصال من وزراء خارجية دول الجوار؛ لأننا أمام خطوة لا بد أن تترجم إلى آليات واضحة جدًا للعمل على الأرض لحل الأزمة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" المُذاع عبر "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن البيان الختامي لقمة دول الجوار يهدف في النهاية للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ويؤكد ضرورة جلوس السودانيين بكل مكونات الدولة في حوار واضح جدًا.

وأشار إلى أن "العقيدة المصرية ترى أن هذه مشكلة سودانية ولن يحلها إلا السودانيون"، متابعًا: "أي دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يقدم مساعدات للحل، لكن الحل بيد السودانيين وحدهم؛ لأن من حق السودانيين تقرير مصيرهم ومستقبل بلدهم".

وطالب "الباز" أطراف النزاع في السودان بالجلوس معًا وإجراء حوار يكون فيه تمثيل لكافة أطياف الدولة السودانية.

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