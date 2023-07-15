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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد مار قرياقوس ويوليطا أمّه.. المارونية: السماء بها كل ما هو مبهج

شيحان
شيحان

 تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار قرياقوس ويوليطا أمّه الشهيدان، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "كلّما صَنعتُم شَيئًا مِن ذلك لواحِدٍ من إخوتي هؤلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه"... يا مرتا، إليك كلمة مشجّعة.  مباركة أنتِ في خدمتكِ، ولكِ ستُعطى الراحة الّتي تبتغين كمكافأة. أنتِ الآن مهتمّة بأمور كثيرة؛ إنّك تعطين الطعام الضروري للحياة الفانية لكلّ الناس، حتّى لو كانوا قدّيسين. لكن عندما تصلين إلى الوطن الّذي هو نهاية طريقنا، هل سيكون هناك ضيوف لتستقبليهم، أم جياع لتعطيهم الغذاء، أم عطاش لتعطيهم الشراب، أم مرضى لتزوريهم، أم متخاصمين لتصالحيهم، أم أموات لتكفّنيهم؟ لن يعود هنالك شيء من هذا كلّه. 

ماذا سنجد هناك؟ هناك في العُلى، ستجدين ما اختارته مريم، إذ أنّنا سنُعطى الطعام بدون أن يكون علينا أن نقدّمه للآخرين.  هناك في العُلى، سيكتمل كليًّا ما اختارته مريم هنا عندما لم تكن تجمع سوى كسرات الخبز التي كانت تفيض عن مائدة كلمة الله. أتريدين أن تعرفي ماذا يوجد في السماء؟ لقد قال الربّ ذلك عندما تكلّم عن خدّامه: "الحَقَّ أقولُ لكم إنَّه يَشُدُّ وَسَطَه ويُجلِسُهُم لِلطَّعام، ويَدورُ علَيهم يَخدُمُهم".

الجدير بالذكر أن مار قرياقوس ويوليطا أمّه الشهيدان، إستُشِهدا في طَرسوس، بَلد مار بولس، حوالى سَنة 296، وكانَت يوليطا قَد دُعِيَت الى المَحكَمَة وعَلى يَدِها وَلَدُها كيرياكوس بِعُمر ثَلاث سَنوات. قُتِلا معاً ونالا الاكليل. 

الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران چورج شيحان

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